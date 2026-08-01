Сьогоднішня ціна Uniclaw

Поточна ціна Uniclaw (UNICLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNICLAW до USD становить $ 0 за UNICLAW.

Uniclaw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 441, з циркуляційною пропозицією у 100,00B UNICLAW. Протягом останніх 24 годин UNICLAW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UNICLAW змінився на -- за останню годину та на -8,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Uniclaw (UNICLAW)

Ринкова капіталізація $ 24,44K$ 24,44K $ 24,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,44K$ 24,44K $ 24,44K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Uniclaw — $ 24,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNICLAW — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,44K.