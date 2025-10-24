Інформація щодо ціни UNIBROS (UNIBROS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00021219$ 0,00021219 $ 0,00021219 Найнижча ціна $ 0,00007395$ 0,00007395 $ 0,00007395 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +1,43% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,43%

Актуальна ціна UNIBROS (UNIBROS) становить $0,00012523. За останні 24 години UNIBROS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UNIBROS становить $ 0,00021219, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00007395.

Що стосується короткострокових результатів, то UNIBROS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +1,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UNIBROS (UNIBROS)

Ринкова капіталізація $ 62,66K$ 62,66K $ 62,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 125,23K$ 125,23K $ 125,23K Циркуляційне постачання 500,39M 500,39M 500,39M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація UNIBROS — $ 62,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNIBROS — 500,39M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 125,23K.