Сьогоднішня ціна Unibright (UBT)

Поточна ціна Unibright (UBT) сьогодні становить 0.04989136 USD з ринковою капіталізацією $ 7.45M USD. Ціна UBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unibright:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.26K USD

- зміна ціни Unibright протягом дня — +16.22%

- циркуляційна пропозиція – 150.00M USD

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