Ціна Unibright (UBT)
Поточна ціна Unibright (UBT) сьогодні становить 0.04989136 USD з ринковою капіталізацією $ 7.45M USD. Ціна UBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unibright:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.26K USD
- зміна ціни Unibright протягом дня — +16.22%
- циркуляційна пропозиція – 150.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unibright до USD становила $ +0.00696437.
За останні 30 днів зміна ціни Unibright до USD становила $ +0.0063784706.
За останні 60 днів зміна ціни Unibright до USD становила $ +0.0204586007.
За останні 90 днів зміна ціни Unibright до USD становила $ +0.024203075210789086.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00696437
|+16.22%
|30 днів
|$ +0.0063784706
|+12.78%
|60 днів
|$ +0.0204586007
|+41.01%
|90 днів
|$ +0.024203075210789086
|+94.22%
Останній аналіз цін Unibright: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.43%
+16.22%
+29.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unibright & Baseledger - Enterprise Blockchain solutions from Germany Unibright is a team of blockchain specialists, architects, developers, and consultants with 20+ years of experience in business processes and integration. Unibright offers Baseledger.net - The blockchain for Baselining (Baseline-protocol.org), Low-code-integration Tools, programmable DeFi with our tokenization platform Freequity and the Universal Business Token (UBT).
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