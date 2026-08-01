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Поточна ціна Unibot сьогодні становить 0,675243 USD. Ринкова капіталізація UNIBOT становить 675 324 USD. Відстежуйте оновлення цін UNIBOT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Unibot сьогодні становить 0,675243 USD. Ринкова капіталізація UNIBOT становить 675 324 USD. Відстежуйте оновлення цін UNIBOT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про UNIBOT

Інформація про ціну UNIBOT

Що таке UNIBOT

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Ціна Unibot (UNIBOT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UNIBOT до USD:

$0,675415
$0,675415$0,675415
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Unibot (UNIBOT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:01:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Unibot

Поточна ціна Unibot (UNIBOT) сьогодні становить $ 0,675243, зі зміною 1,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNIBOT до USD становить $ 0,675243 за UNIBOT.

Unibot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 675 324, з циркуляційною пропозицією у 1,00M UNIBOT. Протягом останніх 24 годин UNIBOT торгувався між $ 0,672761 (мінімум) та $ 0,689571 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 236,98, тоді як історичний мінімум — $ 0,434839.

У короткостроковій динаміці UNIBOT змінився на -- за останню годину та на -0,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 176,09.

Ринкова інформація щодо Unibot (UNIBOT)

$ 675,32K
$ 675,32K$ 675,32K

$ 176,09
$ 176,09$ 176,09

$ 675,32K
$ 675,32K$ 675,32K

1,00M
1,00M 1,00M

1 000 000,0
1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unibot — $ 675,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 176,09. Циркуляційна пропозиція UNIBOT — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 675,32K.

Історія ціни Unibot у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,672761
$ 0,672761$ 0,672761
Мін. за 24 год
$ 0,689571
$ 0,689571$ 0,689571
Макс. за 24 год

$ 0,672761
$ 0,672761$ 0,672761

$ 0,689571
$ 0,689571$ 0,689571

$ 236,98
$ 236,98$ 236,98

$ 0,434839
$ 0,434839$ 0,434839

--

-1,03%

-0,57%

-0,57%

Історія ціни Unibot (UNIBOT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unibot до USD становила $ -0,007046014371357434.
За останні 30 днів зміна ціни Unibot до USD становила $ +0,0570878117.
За останні 60 днів зміна ціни Unibot до USD становила $ +0,0597014747.
За останні 90 днів зміна ціни Unibot до USD становила $ -0,0000149628085128.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,007046014371357434-1,03%
30 днів$ +0,0570878117+8,45%
60 днів$ +0,0597014747+8,84%
90 днів$ -0,0000149628085128-0,00%

Прогноз ціни Unibot

Прогноз ціни Unibot (UNIBOT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UNIBOT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Unibot (UNIBOT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Unibot потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Unibot у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни UNIBOT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Unibot.

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Ресурс Unibot (UNIBOT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

AI ApplicationsAnalyticsDecentralized Finance (DeFi)

Про Unibot

Яка зараз актуальна вартість Unibot?

Сьогодні Unibot торгується за ціною ₴29.76132281154876576000, змінивши свою ціну на -1.03% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є UNIBOT саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Unibot сьогодні?

Unibot має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував UNIBOT протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴29.65192870717705952000 до ₴30.39282914814739872000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі UNIBOT сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Unibot?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Ethereum Ecosystem,Telegram Apps,AI Applications, побудований на --, профіль ризику UNIBOT може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Unibot

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:01:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Unibot (UNIBOT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,0003319$0,0003319

+25,24%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8916
$2,8916$2,8916

+19,48%

Myros

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MY

$0,0116
$0,0116$0,0116

+13,72%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0113
$0,0113$0,0113

+7,61%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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