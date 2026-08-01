Сьогоднішня ціна Unibot

Поточна ціна Unibot (UNIBOT) сьогодні становить $ 0,675243, зі зміною 1,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNIBOT до USD становить $ 0,675243 за UNIBOT.

Unibot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 675 324, з циркуляційною пропозицією у 1,00M UNIBOT. Протягом останніх 24 годин UNIBOT торгувався між $ 0,672761 (мінімум) та $ 0,689571 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 236,98, тоді як історичний мінімум — $ 0,434839.

У короткостроковій динаміці UNIBOT змінився на -- за останню годину та на -0,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 176,09.

Ринкова інформація щодо Unibot (UNIBOT)

Ринкова капіталізація $ 675,32K$ 675,32K $ 675,32K Обсяг (за 24 год) $ 176,09$ 176,09 $ 176,09 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 675,32K$ 675,32K $ 675,32K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unibot — $ 675,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 176,09. Циркуляційна пропозиція UNIBOT — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 675,32K.