Сьогоднішня ціна Uni2token (UNI2)

Поточна ціна Uni2token (UNI2) сьогодні становить 0.137806 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNI2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Uni2token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Uni2token протягом дня — +0.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін UNI2 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UNI2.