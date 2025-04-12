Ціна Uni2token (UNI2)
Поточна ціна Uni2token (UNI2) сьогодні становить 0.137806 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNI2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Uni2token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Uni2token протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Uni2token до USD становила $ +0.00026559.
За останні 30 днів зміна ціни Uni2token до USD становила $ -0.0219900479.
За останні 60 днів зміна ціни Uni2token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Uni2token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026559
|+0.19%
|30 днів
|$ -0.0219900479
|-15.95%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Uni2token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+0.19%
-0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UNI2 is a token designed to enhance interaction within its ecosystem, encouraging active participation from its members and providing exclusive benefits. Its main objective is to support educational programs, congresses, and exclusive events, offering access to networking opportunities, specialized training, and unique experiences. Additionally, UNI2 fosters a dynamic and innovative environment, promoting collaboration and professional growth among its participants.
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