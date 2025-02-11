Сьогоднішня ціна UNI yVault (YVUNI)

Поточна ціна UNI yVault (YVUNI) сьогодні становить 10.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVUNI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UNI yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни UNI yVault протягом дня — +7.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін YVUNI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YVUNI.