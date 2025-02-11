Ціна UNI yVault (YVUNI)
Поточна ціна UNI yVault (YVUNI) сьогодні становить 10.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVUNI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UNI yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни UNI yVault протягом дня — +7.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNI yVault до USD становила $ +0.736168.
За останні 30 днів зміна ціни UNI yVault до USD становила $ -2.8201343170.
За останні 60 днів зміна ціни UNI yVault до USD становила $ -4.3431538150.
За останні 90 днів зміна ціни UNI yVault до USD становила $ +1.421141282974887.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.736168
|+7.93%
|30 днів
|$ -2.8201343170
|-28.17%
|60 днів
|$ -4.3431538150
|-43.38%
|90 днів
|$ +1.421141282974887
|+16.55%
Останній аналіз цін UNI yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
+7.93%
+7.62%
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