Сьогоднішня ціна Ungraduate Gamer (UGG)

Поточна ціна Ungraduate Gamer (UGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 288.79K USD. Ціна UGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ungraduate Gamer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.62K USD

- зміна ціни Ungraduate Gamer протягом дня — -1.78%

- циркуляційна пропозиція – 927.75M USD

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