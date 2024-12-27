Ціна Ungraduate Gamer (UGG)
Поточна ціна Ungraduate Gamer (UGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 288.79K USD. Ціна UGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ungraduate Gamer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.62K USD
- зміна ціни Ungraduate Gamer протягом дня — -1.78%
- циркуляційна пропозиція – 927.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ungraduate Gamer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ungraduate Gamer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ungraduate Gamer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ungraduate Gamer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ungraduate Gamer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.38%
-1.78%
-17.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise.
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