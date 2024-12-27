Сьогоднішня ціна UNFK ($UNFK)

Поточна ціна UNFK ($UNFK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.21M USD. Ціна $UNFK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UNFK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.62K USD

- зміна ціни UNFK протягом дня — -1.29%

- циркуляційна пропозиція – 90.00T USD

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