Ціна UNFK ($UNFK)
Поточна ціна UNFK ($UNFK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.21M USD. Ціна $UNFK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UNFK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.62K USD
- зміна ціни UNFK протягом дня — -1.29%
- циркуляційна пропозиція – 90.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNFK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UNFK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UNFK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UNFK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.29%
|30 днів
|$ 0
|-74.70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UNFK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
-1.29%
-62.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UNFK is a Solana-based memecoin project designed as a decentralized community focused on creatively challenging institutional corruption through satire, pranks, and viral content. The project operates as a platform where crypto enthusiasts gather to use humor and digital activism to highlight issues within corporations and financial systems. UNFK engages users by empowering them to become "agents" in executing pranks, sharing content, and participating in missions, making it a socially-driven alternative in the crypto space.
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