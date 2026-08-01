Сьогоднішня ціна Unfettered Ecosystem

Поточна ціна Unfettered Ecosystem (SOULS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOULS до USD становить $ 0 за SOULS.

Unfettered Ecosystem наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,230.38, з циркуляційною пропозицією у 1.09B SOULS. Протягом останніх 24 годин SOULS торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01236085, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOULS змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Unfettered Ecosystem (SOULS)

Ринкова капіталізація $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K Циркуляційне постачання 1.09B 1.09B 1.09B Загальна пропозиція 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Unfettered Ecosystem — $ 13.23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOULS — 1.09B, зі загальною пропозицією 2250000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27.28K.