Актуальна ціна UNEMPLOYED COIN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UNEMPLOYED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UNEMPLOYED на MEXC вже зараз.Актуальна ціна UNEMPLOYED COIN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UNEMPLOYED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UNEMPLOYED на MEXC вже зараз.

Докладніше про UNEMPLOYED

Інформація про ціну UNEMPLOYED

Офіційний вебсайт UNEMPLOYED

Токеноміка UNEMPLOYED

Прогноз ціни UNEMPLOYED

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип UNEMPLOYED COIN

Ціна UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UNEMPLOYED до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:03:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1,04%

+1,04%

Актуальна ціна UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) становить --. За останні 24 години UNEMPLOYED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UNEMPLOYED становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UNEMPLOYED змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +1,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

$ 10,30K
$ 10,30K$ 10,30K

--
----

$ 10,30K
$ 10,30K$ 10,30K

998,13M
998,13M 998,13M

998 125 377,768712
998 125 377,768712 998 125 377,768712

Поточна ринкова капіталізація UNEMPLOYED COIN — $ 10,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNEMPLOYED — 998,13M, зі загальною пропозицією 998125377.768712. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,30K.

Історія ціни UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNEMPLOYED COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UNEMPLOYED COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UNEMPLOYED COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UNEMPLOYED COIN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-31,42%
60 днів$ 0-54,37%
90 днів$ 0--

Що таке UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни UNEMPLOYED COIN (USD)

Скільки коштуватиме UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо UNEMPLOYED COIN.

Перегляньте прогноз ціни UNEMPLOYED COIN вже зараз!

UNEMPLOYED до місцевих валют

Токеноміка UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Розуміння токеноміки UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UNEMPLOYED зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Скільки сьогодні коштує UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)?
Актуальна ціна UNEMPLOYED у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UNEMPLOYED до USD?
Поточна ціна UNEMPLOYED до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація UNEMPLOYED COIN?
Ринкова капіталізація UNEMPLOYED — $ 10,30K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UNEMPLOYED?
Циркуляційна пропозиція UNEMPLOYED — 998,13M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UNEMPLOYED?
UNEMPLOYED досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UNEMPLOYED?
Історична мінімальна ціна UNEMPLOYED становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі UNEMPLOYED?
Актуальний обсяг торгівлі UNEMPLOYED за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UNEMPLOYED цього року?
UNEMPLOYED може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UNEMPLOYED для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:03:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 194,29
$111 194,29$111 194,29

+1,16%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 952,53
$3 952,53$3 952,53

+1,95%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02885
$0,02885$0,02885

+477,00%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,90
$192,90$192,90

+0,98%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9662
$19,9662$19,9662

+29,49%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 952,53
$3 952,53$3 952,53

+1,95%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 194,29
$111 194,29$111 194,29

+1,16%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,90
$192,90$192,90

+0,98%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4592
$2,4592$2,4592

+2,08%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 126,54
$1 126,54$1 126,54

-0,29%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,743
$7,743$7,743

+93,57%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3651
$0,3651$0,3651

+265,10%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4160
$0,4160$0,4160

+316,00%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000001518
$0,0000000000000000001518$0,0000000000000000001518

+279,50%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000583
$0,00000583$0,00000583

+227,52%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$51,67
$51,67$51,67

+109,69%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5673
$0,5673$0,5673

+89,10%