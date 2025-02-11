Сьогоднішня ціна Underworld (UDW)

Поточна ціна Underworld (UDW) сьогодні становить 60.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UDW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Underworld:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.12 USD

- зміна ціни Underworld протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін UDW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UDW.