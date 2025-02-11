Ціна Underworld (UDW)
Поточна ціна Underworld (UDW) сьогодні становить 60.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UDW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Underworld:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.12 USD
- зміна ціни Underworld протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Underworld до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Underworld до USD становила $ -27.8934686370.
За останні 60 днів зміна ціни Underworld до USD становила $ -36.0745385130.
За останні 90 днів зміна ціни Underworld до USD становила $ -105.30232994748145.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -27.8934686370
|-46.32%
|60 днів
|$ -36.0745385130
|-59.91%
|90 днів
|$ -105.30232994748145
|-63.62%
Останній аналіз цін Underworld: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-15.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Underworld is set to launch on BT404 protocol, with a first of its kind native profit sharing Peer-to-Peer marketplace. The BT404 protocol transforms dormant NFTs into active assets, empowering holders to earn passive income by simply listing their selected NFTs, and further allowing collectors to grow their positions. Underworld is set to launch on BT404 protocol, with a first of its kind native profit sharing Peer-to-Peer marketplace. The BT404 protocol transforms dormant NFTs into active assets, empowering holders to earn passive income by simply listing their selected NFTs, and further allowing collectors to grow their positions. 1 ERC20 $UDW = 1 ERC721 Underworld NFT
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