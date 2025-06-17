Ціна Underdog (UNDERDOG)
Поточна ціна Underdog (UNDERDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21,37K USD. Ціна UNDERDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Underdog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Underdog протягом дня — -12,63%
- циркуляційна пропозиція – 993,48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Underdog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Underdog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Underdog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Underdog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12,63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Underdog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,23%
-12,63%
-63,11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.
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