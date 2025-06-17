Сьогоднішня ціна Underdog (UNDERDOG)

Поточна ціна Underdog (UNDERDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21,37K USD. Ціна UNDERDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Underdog:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Underdog протягом дня — -12,63%

- циркуляційна пропозиція – 993,48M USD

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