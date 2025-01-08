Ціна Undead Blocks (UNDEAD)
Поточна ціна Undead Blocks (UNDEAD) сьогодні становить 0.00292047 USD з ринковою капіталізацією $ 43.82K USD. Ціна UNDEAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Undead Blocks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.45K USD
- зміна ціни Undead Blocks протягом дня — -21.05%
- циркуляційна пропозиція – 15.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Undead Blocks до USD становила $ -0.000778678618387686.
За останні 30 днів зміна ціни Undead Blocks до USD становила $ +0.0000957890.
За останні 60 днів зміна ціни Undead Blocks до USD становила $ -0.0022785095.
За останні 90 днів зміна ціни Undead Blocks до USD становила $ -0.02909407783662869.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000778678618387686
|-21.05%
|30 днів
|$ +0.0000957890
|+3.28%
|60 днів
|$ -0.0022785095
|-78.01%
|90 днів
|$ -0.02909407783662869
|-90.87%
Останній аналіз цін Undead Blocks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-21.05%
-21.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Undead Blocks is a play-to-earn multiplayer FPS zombie survival crypto game. Players can fight their way through hordes of zombies using special NFT weapons & earn ZBUX, the Undead Blocks reward currency, as they progress through easter-egg filled maps. Undead Blocks has over 140 unique weapons & explosives already created. Full game launching in Q3 2022. ‘Zombies’ have been a popular video game & movie theme for over 2 decades. FPS games like Call of Duty attract players from all over the world because of their nice graphics & fun gameplay. We have morphed zombies & FPS with a touch of play-to-earn so users can enjoy an addictive round-based p2e zombie game, beta playable on PC & Mac coming in May 2022, with full game launching in Q3, 2022. Wagyu Games has been developing the Undead Blocks game since August 2021. The level design, character design & animations, weapon mechanics, and all 140 weapon variations are complete. The team is now hard at work optimizing the map to be compatible with as many devices as possible, including low-spec pc’s etc. "
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