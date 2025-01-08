Сьогоднішня ціна Undead Blocks (UNDEAD)

Поточна ціна Undead Blocks (UNDEAD) сьогодні становить 0.00292047 USD з ринковою капіталізацією $ 43.82K USD. Ціна UNDEAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Undead Blocks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.45K USD

- зміна ціни Undead Blocks протягом дня — -21.05%

- циркуляційна пропозиція – 15.00M USD

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