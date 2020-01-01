Токеноміка Uncle Sam (USAM) Дізнайтеся ключову інформацію про Uncle Sam (USAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Uncle Sam (USAM) Uncle Sam Coin ($USAM) isn’t just another coin in your wallet — it’s your VIP pass to a party where Wall Street jams with the American Dream to the beat of memes! Uncle Sam’s done with taxes and dull tokens — he’s here to say: ‘More freedom than your ex ever promised, and zero boredom!’ Liquidity’s locked, no roadmap — just destiny. Swing by https://usamcoin.com, grab some USAM, and let’s light up crypto history!" Офіційний вебсайт: https://usamcoin.com/ Whitepaper: https://usamcoin.com/whitepaper Купити USAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Uncle Sam (USAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Uncle Sam (USAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 77,56K $ 77,56K $ 77,56K Загальна пропозиція: $ 313,19B $ 313,19B $ 313,19B Циркуляційна пропозиція: $ 313,19B $ 313,19B $ 313,19B FDV (повністю розведена вартість): $ 77,56K $ 77,56K $ 77,56K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Uncle Sam (USAM)

Токеноміка Uncle Sam (USAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Uncle Sam (USAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USAM, досліджуйте ціну токена USAM в реальному часі!

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