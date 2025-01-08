Ціна Unchain X (UNX)
Поточна ціна Unchain X (UNX) сьогодні становить 0.02546909 USD з ринковою капіталізацією $ 4.22M USD. Ціна UNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unchain X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.73K USD
- зміна ціни Unchain X протягом дня — -4.82%
- циркуляційна пропозиція – 166.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unchain X до USD становила $ -0.00128988508633429.
За останні 30 днів зміна ціни Unchain X до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Unchain X до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Unchain X до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00128988508633429
|-4.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Unchain X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-4.82%
-6.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UNCHAIN X is an Automated Market Maker (AMM) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), decentralized exchanges (DEX) allow participants to influence the growth of the platform through trading, liquidity provision, and voting without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future finance platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.
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