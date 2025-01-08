Сьогоднішня ціна Unchain X (UNX)

Поточна ціна Unchain X (UNX) сьогодні становить 0.02546909 USD з ринковою капіталізацією $ 4.22M USD. Ціна UNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unchain X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.73K USD

- зміна ціни Unchain X протягом дня — -4.82%

- циркуляційна пропозиція – 166.65M USD

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