Сьогоднішня ціна Uncertain Systems

Поточна ціна Uncertain Systems (UNSYS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNSYS до USD становить $ 0 за UNSYS.

Uncertain Systems наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 500,79, з циркуляційною пропозицією у 999,92M UNSYS. Протягом останніх 24 годин UNSYS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00208725, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UNSYS змінився на +0,42% за останню годину та на -8,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Uncertain Systems (UNSYS)

Ринкова капіталізація $ 10,50K$ 10,50K $ 10,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,50K$ 10,50K $ 10,50K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 920 317,653792 999 920 317,653792 999 920 317,653792

Поточна ринкова капіталізація Uncertain Systems — $ 10,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNSYS — 999,92M, зі загальною пропозицією 999920317.653792. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,50K.