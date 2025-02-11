Ціна Unbanked (UNBNK)
Поточна ціна Unbanked (UNBNK) сьогодні становить 0.0000575 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNBNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unbanked:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.36 USD
- зміна ціни Unbanked протягом дня — +1.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unbanked до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unbanked до USD становила $ -0.0000351929.
За останні 60 днів зміна ціни Unbanked до USD становила $ -0.0000234133.
За останні 90 днів зміна ціни Unbanked до USD становила $ +0.000017502077422721975.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.32%
|30 днів
|$ -0.0000351929
|-61.20%
|60 днів
|$ -0.0000234133
|-40.71%
|90 днів
|$ +0.000017502077422721975
|+43.76%
Останній аналіз цін Unbanked: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.86%
+1.32%
-42.97%
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