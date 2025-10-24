Інформація щодо ціни Unbagging The Ocean (UNBAGGED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00002247 $ 0,00002247 $ 0,00002247 Мін. за 24 год $ 0,00002706 $ 0,00002706 $ 0,00002706 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00002247$ 0,00002247 $ 0,00002247 Макс. за 24 год $ 0,00002706$ 0,00002706 $ 0,00002706 Рекордний максимум $ 0,00060993$ 0,00060993 $ 0,00060993 Найнижча ціна $ 0,00000447$ 0,00000447 $ 0,00000447 Зміна ціни (за 1 год) -0,11% Зміна ціни (1 дн.) +5,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -35,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -35,26%

Актуальна ціна Unbagging The Ocean (UNBAGGED) становить $0,0000242. За останні 24 години UNBAGGED торгувався між мінімумом у $ 0,00002247 і максимумом у $ 0,00002706, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UNBAGGED становить $ 0,00060993, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000447.

Що стосується короткострокових результатів, то UNBAGGED змінився на -0,11% за останню годину, +5,73% за 24 години та на -35,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Ринкова капіталізація $ 24,18K$ 24,18K $ 24,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,18K$ 24,18K $ 24,18K Циркуляційне постачання 999,02M 999,02M 999,02M Загальна пропозиція 999 024 634,6954055 999 024 634,6954055 999 024 634,6954055

Поточна ринкова капіталізація Unbagging The Ocean — $ 24,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNBAGGED — 999,02M, зі загальною пропозицією 999024634.6954055. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,18K.