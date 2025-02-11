Ціна Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC)
Поточна ціна Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC) сьогодні становить 97,266 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unagii Wrapped Bitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Unagii Wrapped Bitcoin протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unagii Wrapped Bitcoin до USD становила $ +401.58.
За останні 30 днів зміна ціни Unagii Wrapped Bitcoin до USD становила $ +3,713.3532618000.
За останні 60 днів зміна ціни Unagii Wrapped Bitcoin до USD становила $ -2,526.0855594000.
За останні 90 днів зміна ціни Unagii Wrapped Bitcoin до USD становила $ +8,102.29003022173.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +401.58
|+0.41%
|30 днів
|$ +3,713.3532618000
|+3.82%
|60 днів
|$ -2,526.0855594000
|-2.59%
|90 днів
|$ +8,102.29003022173
|+9.09%
Останній аналіз цін Unagii Wrapped Bitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
+0.41%
-1.22%
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