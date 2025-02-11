Ціна Unagii USD Coin (UUSDC)
Поточна ціна Unagii USD Coin (UUSDC) сьогодні становить 1.086 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unagii USD Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Unagii USD Coin протягом дня — +0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unagii USD Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unagii USD Coin до USD становила $ +0.0002864868.
За останні 60 днів зміна ціни Unagii USD Coin до USD становила $ -0.0002527122.
За останні 90 днів зміна ціни Unagii USD Coin до USD становила $ -0.0028140194336289.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.00%
|30 днів
|$ +0.0002864868
|+0.03%
|60 днів
|$ -0.0002527122
|-0.02%
|90 днів
|$ -0.0028140194336289
|-0.25%
Останній аналіз цін Unagii USD Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.00%
+0.11%
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