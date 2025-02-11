Ціна Unagii Tether USD (UUSDT)
Поточна ціна Unagii Tether USD (UUSDT) сьогодні становить 1.054 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unagii Tether USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Unagii Tether USD протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unagii Tether USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unagii Tether USD до USD становила $ +0.0008914732.
За останні 60 днів зміна ціни Unagii Tether USD до USD становила $ -0.0001166778.
За останні 90 днів зміна ціни Unagii Tether USD до USD становила $ -0.0013873960359303.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ +0.0008914732
|+0.08%
|60 днів
|$ -0.0001166778
|-0.01%
|90 днів
|$ -0.0013873960359303
|-0.13%
Останній аналіз цін Unagii Tether USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.01%
-0.00%
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