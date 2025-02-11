Ціна Unagii Dai (UDAI)
Поточна ціна Unagii Dai (UDAI) сьогодні становить 1.072 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unagii Dai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Unagii Dai протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unagii Dai до USD становила $ +0.00071243.
За останні 30 днів зміна ціни Unagii Dai до USD становила $ +0.0005514368.
За останні 60 днів зміна ціни Unagii Dai до USD становила $ -0.0000344112.
За останні 90 днів зміна ціни Unagii Dai до USD становила $ -0.0037940448514463.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00071243
|+0.07%
|30 днів
|$ +0.0005514368
|+0.05%
|60 днів
|$ -0.0000344112
|-0.00%
|90 днів
|$ -0.0037940448514463
|-0.35%
Останній аналіз цін Unagii Dai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+0.07%
+0.05%
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