Ціна Unagi Token (UNA)
Поточна ціна Unagi Token (UNA) сьогодні становить 0.03548872 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unagi Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.16K USD
- зміна ціни Unagi Token протягом дня — +3.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unagi Token до USD становила $ +0.00114358.
За останні 30 днів зміна ціни Unagi Token до USD становила $ -0.0185163461.
За останні 60 днів зміна ціни Unagi Token до USD становила $ +0.0007672696.
За останні 90 днів зміна ціни Unagi Token до USD становила $ +0.00721947071070149.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00114358
|+3.33%
|30 днів
|$ -0.0185163461
|-52.17%
|60 днів
|$ +0.0007672696
|+2.16%
|90 днів
|$ +0.00721947071070149
|+25.54%
Останній аналіз цін Unagi Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+3.33%
-16.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.
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