Сьогоднішня ціна Unagi Token (UNA)

Поточна ціна Unagi Token (UNA) сьогодні становить 0.03548872 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unagi Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.16K USD

- зміна ціни Unagi Token протягом дня — +3.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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