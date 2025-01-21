Ціна Umoja yBTC (YBTC)
Поточна ціна Umoja yBTC (YBTC) сьогодні становить 102,839 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна YBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Umoja yBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.19 USD
- зміна ціни Umoja yBTC протягом дня — -5.61%
- циркуляційна пропозиція – 12.48 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Umoja yBTC до USD становила $ -6,115.6190293535.
За останні 30 днів зміна ціни Umoja yBTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Umoja yBTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Umoja yBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -6,115.6190293535
|-5.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Umoja yBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.61%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Umoja is a next-gen liquid staking protocol introducing the world's highest yield, lowest risk BTC LST, $yBTC. $yBTC is BTC-principal protected, 1:1 backed by BTC, and earns a yield of 5% to 10% - all in BTC. Traditional assets, including all crypto, fiat currencies, and otherwise, cannot self-manage risks or yields. If the market takes a turn for the worse, so does the asset's value. Even during bull-runs, such assets are unable to optimize their own returns, leaving retail investors at a massive disadvantage in contrast to their whale and institutional investor counterparts, who leverage asset managers and automated trading strategies to get ahead. In contrast, Smartcoins are AI-driven, equipped with quant & DeFi-native trading strategies that proactively enhance holder returns.
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