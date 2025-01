Що таке Umoja yBTC ( YBTC)

Umoja is a next-gen liquid staking protocol introducing the world's highest yield, lowest risk BTC LST, $yBTC. $yBTC is BTC-principal protected, 1:1 backed by BTC, and earns a yield of 5% to 10% - all in BTC. Traditional assets, including all crypto, fiat currencies, and otherwise, cannot self-manage risks or yields. If the market takes a turn for the worse, so does the asset's value. Even during bull-runs, such assets are unable to optimize their own returns, leaving retail investors at a massive disadvantage in contrast to their whale and institutional investor counterparts, who leverage asset managers and automated trading strategies to get ahead. In contrast, Smartcoins are AI-driven, equipped with quant & DeFi-native trading strategies that proactively enhance holder returns.

