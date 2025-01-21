Сьогоднішня ціна Umoja yBTC (YBTC)

Поточна ціна Umoja yBTC (YBTC) сьогодні становить 102,839 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна YBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Umoja yBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.19 USD

- зміна ціни Umoja yBTC протягом дня — -5.61%

- циркуляційна пропозиція – 12.48 USD

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