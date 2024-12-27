Ціна Umoja (UMJA)
Поточна ціна Umoja (UMJA) сьогодні становить 0.00791575 USD з ринковою капіталізацією $ 13.38M USD. Ціна UMJA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Umoja:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 718.84 USD
- зміна ціни Umoja протягом дня — -0.92%
- циркуляційна пропозиція – 1.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Umoja до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Umoja до USD становила $ -0.0042534277.
За останні 60 днів зміна ціни Umoja до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Umoja до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.92%
|30 днів
|$ -0.0042534277
|-53.73%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Umoja: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.26%
-0.92%
-5.30%
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