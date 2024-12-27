Сьогоднішня ціна Umoja (UMJA)

Поточна ціна Umoja (UMJA) сьогодні становить 0.00791575 USD з ринковою капіталізацією $ 13.38M USD. Ціна UMJA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Umoja:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 718.84 USD

- зміна ціни Umoja протягом дня — -0.92%

- циркуляційна пропозиція – 1.69B USD

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