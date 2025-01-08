Сьогоднішня ціна Umi Digital (UMI)

Поточна ціна Umi Digital (UMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.20K USD. Ціна UMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Umi Digital:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.48 USD

- зміна ціни Umi Digital протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 33.00B USD

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