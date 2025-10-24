Інформація щодо ціни Umi (UMI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,065007$ 0,065007 $ 0,065007 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -6,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,38%

Актуальна ціна Umi (UMI) становить --. За останні 24 години UMI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UMI становить $ 0,065007, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UMI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Umi (UMI)

Ринкова капіталізація $ 14,10K$ 14,10K $ 14,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,59K$ 24,59K $ 24,59K Циркуляційне постачання 57,32M 57,32M 57,32M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Umi — $ 14,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UMI — 57,32M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,59K.