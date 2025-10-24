Актуальна ціна Umi сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UMI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UMI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Umi сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UMI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UMI на MEXC вже зараз.

Ціна Umi (UMI)

Актуальна ціна 1 UMI до USD:

$0,00024591
$0,00024591$0,00024591
0,00%1D
Графік ціни Umi (UMI) в реальному часі
Інформація щодо ціни Umi (UMI) (USD)

Актуальна ціна Umi (UMI) становить --. За останні 24 години UMI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UMI становить $ 0,065007, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UMI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Umi — $ 14,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UMI — 57,32M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,59K.

Історія ціни Umi (UMI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Umi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Umi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Umi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Umi до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-99,25%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Umi (UMI)

Umi is a cat-themed memecoin launched on Base, inspired by a cute character we illustrated ourselves. The cat behind Umi is already popular on Instagram, where it has gathered a loyal following, and now takes on new life as the mascot of the token. Umi also makes history as the first memecoin ever launched through Deepr.fun, a brand-new and innovative launchpad on Base......................................

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Umi (USD)

Скільки коштуватиме Umi (UMI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Umi (UMI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Umi.

Перегляньте прогноз ціни Umi вже зараз!

UMI до місцевих валют

Токеноміка Umi (UMI)

Розуміння токеноміки Umi (UMI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UMI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Umi (UMI)

Скільки сьогодні коштує Umi (UMI)?
Актуальна ціна UMI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UMI до USD?
Поточна ціна UMI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Umi?
Ринкова капіталізація UMI — $ 14,10K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UMI?
Циркуляційна пропозиція UMI — 57,32M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UMI?
UMI досяг історичної максимальної ціни у 0,065007 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UMI?
Історична мінімальна ціна UMI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі UMI?
Актуальний обсяг торгівлі UMI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UMI цього року?
UMI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UMI для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Umi (UMI)

10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

