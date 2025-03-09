Ціна UME (UME)
Поточна ціна UME (UME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 222.32K USD. Ціна UME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UME:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.52K USD
- зміна ціни UME протягом дня — -5.95%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UME до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UME до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UME до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UME до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UME: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.23%
-5.95%
-43.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die.
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