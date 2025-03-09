Сьогоднішня ціна UME (UME)

Поточна ціна UME (UME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 222.32K USD. Ціна UME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UME:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.52K USD

- зміна ціни UME протягом дня — -5.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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