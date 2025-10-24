Інформація щодо ціни Umbrella Network (UMB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00019289 $ 0,00019289 $ 0,00019289 Мін. за 24 год $ 0,00049972 $ 0,00049972 $ 0,00049972 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00019289$ 0,00019289 $ 0,00019289 Макс. за 24 год $ 0,00049972$ 0,00049972 $ 0,00049972 Рекордний максимум $ 2,62$ 2,62 $ 2,62 Найнижча ціна $ 0,00019289$ 0,00019289 $ 0,00019289 Зміна ціни (за 1 год) +7,16% Зміна ціни (1 дн.) +4,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,87%

Актуальна ціна Umbrella Network (UMB) становить $0,00022094. За останні 24 години UMB торгувався між мінімумом у $ 0,00019289 і максимумом у $ 0,00049972, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UMB становить $ 2,62, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00019289.

Що стосується короткострокових результатів, то UMB змінився на +7,16% за останню годину, +4,69% за 24 години та на -19,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Umbrella Network (UMB)

Ринкова капіталізація $ 94,79K$ 94,79K $ 94,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 98,88K$ 98,88K $ 98,88K Циркуляційне постачання 429,02M 429,02M 429,02M Загальна пропозиція 447 532 308,6155464 447 532 308,6155464 447 532 308,6155464

Поточна ринкова капіталізація Umbrella Network — $ 94,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UMB — 429,02M, зі загальною пропозицією 447532308.6155464. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98,88K.