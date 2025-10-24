Актуальна ціна Umbrella Network сьогодні становить 0,00022094 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UMB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UMB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Umbrella Network сьогодні становить 0,00022094 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UMB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UMB на MEXC вже зараз.

Логотип Umbrella Network

Ціна Umbrella Network (UMB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UMB до USD:

$0,00022094
$0,00022094$0,00022094
+4,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Umbrella Network (UMB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:36:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Umbrella Network (UMB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00019289
$ 0,00019289$ 0,00019289
Мін. за 24 год
$ 0,00049972
$ 0,00049972$ 0,00049972
Макс. за 24 год

$ 0,00019289
$ 0,00019289$ 0,00019289

$ 0,00049972
$ 0,00049972$ 0,00049972

$ 2,62
$ 2,62$ 2,62

$ 0,00019289
$ 0,00019289$ 0,00019289

+7,16%

+4,69%

-19,87%

-19,87%

Актуальна ціна Umbrella Network (UMB) становить $0,00022094. За останні 24 години UMB торгувався між мінімумом у $ 0,00019289 і максимумом у $ 0,00049972, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UMB становить $ 2,62, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00019289.

Що стосується короткострокових результатів, то UMB змінився на +7,16% за останню годину, +4,69% за 24 години та на -19,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Umbrella Network (UMB)

$ 94,79K
$ 94,79K$ 94,79K

--
----

$ 98,88K
$ 98,88K$ 98,88K

429,02M
429,02M 429,02M

447 532 308,6155464
447 532 308,6155464 447 532 308,6155464

Поточна ринкова капіталізація Umbrella Network — $ 94,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UMB — 429,02M, зі загальною пропозицією 447532308.6155464. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98,88K.

Історія ціни Umbrella Network (UMB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Umbrella Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Umbrella Network до USD становила $ -0,0000625050.
За останні 60 днів зміна ціни Umbrella Network до USD становила $ -0,0002026742.
За останні 90 днів зміна ціни Umbrella Network до USD становила $ -0,0028690435960199566.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,69%
30 днів$ -0,0000625050-28,29%
60 днів$ -0,0002026742-91,73%
90 днів$ -0,0028690435960199566-92,84%

Що таке Umbrella Network (UMB)

ERC20 Token for Umbrella Network's community owned, layer 2 oracle

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Umbrella Network (UMB)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Umbrella Network (USD)

Скільки коштуватиме Umbrella Network (UMB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Umbrella Network (UMB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Umbrella Network.

Перегляньте прогноз ціни Umbrella Network вже зараз!

UMB до місцевих валют

Токеноміка Umbrella Network (UMB)

Розуміння токеноміки Umbrella Network (UMB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UMB зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Umbrella Network (UMB)

Скільки сьогодні коштує Umbrella Network (UMB)?
Актуальна ціна UMB у USD становить 0,00022094 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UMB до USD?
Поточна ціна UMB до USD — $ 0,00022094. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Umbrella Network?
Ринкова капіталізація UMB — $ 94,79K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UMB?
Циркуляційна пропозиція UMB — 429,02M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UMB?
UMB досяг історичної максимальної ціни у 2,62 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UMB?
Історична мінімальна ціна UMB становила 0,00019289 USD.
Який обсяг торгівлі UMB?
Актуальний обсяг торгівлі UMB за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UMB цього року?
UMB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UMB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:36:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Umbrella Network (UMB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

