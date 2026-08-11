Сьогоднішня ціна Umbra

Поточна ціна Umbra (UMBRA) сьогодні становить $ 0,247359, зі зміною 0,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UMBRA до USD становить $ 0,247359 за UMBRA.

Umbra наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 424 610, з циркуляційною пропозицією у 13,84M UMBRA. Протягом останніх 24 годин UMBRA торгувався між $ 0,245432 (мінімум) та $ 0,247629 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,48, тоді як історичний мінімум — $ 0,23307.

У короткостроковій динаміці UMBRA змінився на -0,01% за останню годину та на -12,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,13K.

Ринкова інформація щодо Umbra (UMBRA)

Ринкова капіталізація $ 3,42M$ 3,42M $ 3,42M Обсяг (за 24 год) $ 10,13K$ 10,13K $ 10,13K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,76M$ 6,76M $ 6,76M Циркуляційне постачання 13,84M 13,84M 13,84M Загальна пропозиція 27 344 398,176033 27 344 398,176033 27 344 398,176033

Поточна ринкова капіталізація Umbra — $ 3,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,13K. Циркуляційна пропозиція UMBRA — 13,84M, зі загальною пропозицією 27344398.176033. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,76M.