Сьогоднішня ціна Umami (UMAMI)

Поточна ціна Umami (UMAMI) сьогодні становить 2.59 USD з ринковою капіталізацією $ 2.34M USD. Ціна UMAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Umami:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.12 USD

- зміна ціни Umami протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 901.82K USD

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