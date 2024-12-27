Ціна Umami (UMAMI)
Поточна ціна Umami (UMAMI) сьогодні становить 2.59 USD з ринковою капіталізацією $ 2.34M USD. Ціна UMAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Umami:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.12 USD
- зміна ціни Umami протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 901.82K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Umami до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Umami до USD становила $ +1.2452841730.
За останні 60 днів зміна ціни Umami до USD становила $ +0.4343453310.
За останні 90 днів зміна ціни Umami до USD становила $ -0.0625715288473495.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +1.2452841730
|+48.08%
|60 днів
|$ +0.4343453310
|+16.77%
|90 днів
|$ -0.0625715288473495
|-2.35%
Останній аналіз цін Umami: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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