Інформація щодо ціни UltraXRP (ULTRAXRP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 2,32 $ 2,32 $ 2,32 Мін. за 24 год $ 2,42 $ 2,42 $ 2,42 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 2,32$ 2,32 $ 2,32 Макс. за 24 год $ 2,42$ 2,42 $ 2,42 Рекордний максимум $ 3,61$ 3,61 $ 3,61 Найнижча ціна $ 2,09$ 2,09 $ 2,09 Зміна ціни (за 1 год) -0,43% Зміна ціни (1 дн.) +1,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,15% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,15%

Актуальна ціна UltraXRP (ULTRAXRP) становить $2,41. За останні 24 години ULTRAXRP торгувався між мінімумом у $ 2,32 і максимумом у $ 2,42, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ULTRAXRP становить $ 3,61, тоді як його історичний мінімум — $ 2,09.

Що стосується короткострокових результатів, то ULTRAXRP змінився на -0,43% за останню годину, +1,71% за 24 години та на +2,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UltraXRP (ULTRAXRP)

Ринкова капіталізація $ 41,04K$ 41,04K $ 41,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,04K$ 41,04K $ 41,04K Циркуляційне постачання 17,01K 17,01K 17,01K Загальна пропозиція 17 012,49832485154 17 012,49832485154 17 012,49832485154

Поточна ринкова капіталізація UltraXRP — $ 41,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ULTRAXRP — 17,01K, зі загальною пропозицією 17012.49832485154. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,04K.