Ціна UltraSafe (ULTRA)
Поточна ціна UltraSafe (ULTRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ULTRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UltraSafe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.36 USD
- зміна ціни UltraSafe протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UltraSafe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UltraSafe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UltraSafe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UltraSafe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.16%
|30 днів
|$ 0
|-7.95%
|60 днів
|$ 0
|-11.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UltraSafe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
+0.16%
+8.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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