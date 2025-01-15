Ціна Ultraround Money (CIRCLE)
Поточна ціна Ultraround Money (CIRCLE) сьогодні становить 2.8 USD з ринковою капіталізацією $ 2.40M USD. Ціна CIRCLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ultraround Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.38K USD
- зміна ціни Ultraround Money протягом дня — +16.75%
- циркуляційна пропозиція – 871.99K USD
Отримуйте оновлення цін CIRCLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CIRCLE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ultraround Money до USD становила $ +0.401144.
За останні 30 днів зміна ціни Ultraround Money до USD становила $ -0.7521564400.
За останні 60 днів зміна ціни Ultraround Money до USD становила $ -1.1303073600.
За останні 90 днів зміна ціни Ultraround Money до USD становила $ -3.490249155136039.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.401144
|+16.75%
|30 днів
|$ -0.7521564400
|-26.86%
|60 днів
|$ -1.1303073600
|-40.36%
|90 днів
|$ -3.490249155136039
|-55.48%
Останній аналіз цін Ultraround Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.11%
+16.75%
+2.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Circle is an experimental token exploring the possibilities around Uniswap v3 liquidity mechanism. It is a deflationary token.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CIRCLE до AUD
A$4.48
|1 CIRCLE до GBP
￡2.268
|1 CIRCLE до EUR
€2.688
|1 CIRCLE до USD
$2.8
|1 CIRCLE до MYR
RM12.572
|1 CIRCLE до TRY
₺99.288
|1 CIRCLE до JPY
¥437.556
|1 CIRCLE до RUB
₽287.812
|1 CIRCLE до INR
₹241.752
|1 CIRCLE до IDR
Rp45,901.632
|1 CIRCLE до PHP
₱163.548
|1 CIRCLE до EGP
￡E.141.288
|1 CIRCLE до BRL
R$16.884
|1 CIRCLE до CAD
C$4.004
|1 CIRCLE до BDT
৳338.688
|1 CIRCLE до NGN
₦4,354.56
|1 CIRCLE до UAH
₴117.824
|1 CIRCLE до VES
Bs148.4
|1 CIRCLE до PKR
Rs779.716
|1 CIRCLE до KZT
₸1,478.344
|1 CIRCLE до THB
฿96.684
|1 CIRCLE до TWD
NT$92.092
|1 CIRCLE до CHF
Fr2.548
|1 CIRCLE до HKD
HK$21.784
|1 CIRCLE до MAD
.د.م28.028