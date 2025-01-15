Сьогоднішня ціна Ultraround Money (CIRCLE)

Поточна ціна Ultraround Money (CIRCLE) сьогодні становить 2.8 USD з ринковою капіталізацією $ 2.40M USD. Ціна CIRCLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ultraround Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.38K USD

- зміна ціни Ultraround Money протягом дня — +16.75%

- циркуляційна пропозиція – 871.99K USD

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