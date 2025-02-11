Сьогоднішня ціна Ultrapro (UPRO)

Поточна ціна Ultrapro (UPRO) сьогодні становить 0.00867495 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UPRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ultrapro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.04 USD

- зміна ціни Ultrapro протягом дня — -15.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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