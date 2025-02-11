Ціна Ultramoc (UMC)
Поточна ціна Ultramoc (UMC) сьогодні становить 0.00100078 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UMC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ultramoc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.17 USD
- зміна ціни Ultramoc протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ultramoc до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ultramoc до USD становила $ -0.0005241457.
За останні 60 днів зміна ціни Ultramoc до USD становила $ -0.0007209660.
За останні 90 днів зміна ціни Ultramoc до USD становила $ -0.0028206086879329994.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0005241457
|-52.37%
|60 днів
|$ -0.0007209660
|-72.04%
|90 днів
|$ -0.0028206086879329994
|-73.81%
Останній аналіз цін Ultramoc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.24%
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