Ціна Ultragate (ULG)
Поточна ціна Ultragate (ULG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ULG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ultragate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Ultragate протягом дня — +43.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ultragate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ultragate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ultragate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ultragate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+43.63%
|30 днів
|$ 0
|-9.39%
|60 днів
|$ 0
|-59.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ultragate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+43.63%
+20.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ultragate provides ecosystems on the blockchain. Ultragate focuses on building and designing fast, easy to use, and secure blockchain products. Ultragate developers aim to raise awareness of blockchain solutions and increase mainstream usage.
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