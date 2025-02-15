Сьогоднішня ціна Ultracapital yUSDC (YUSDC)

Поточна ціна Ultracapital yUSDC (YUSDC) сьогодні становить 1.003 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ultracapital yUSDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64K USD

- зміна ціни Ultracapital yUSDC протягом дня — +0.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін YUSDC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YUSDC.