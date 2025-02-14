Сьогоднішня ціна Ultracapital yETH (YETH)

Поточна ціна Ultracapital yETH (YETH) сьогодні становить 2,656.33 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ultracapital yETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.25 USD

- зміна ціни Ultracapital yETH протягом дня — -1.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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