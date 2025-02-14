Ціна Ultracapital yETH (YETH)
Поточна ціна Ultracapital yETH (YETH) сьогодні становить 2,656.33 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ultracapital yETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.25 USD
- зміна ціни Ultracapital yETH протягом дня — -1.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ultracapital yETH до USD становила $ -52.457835960072.
За останні 30 днів зміна ціни Ultracapital yETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ultracapital yETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ultracapital yETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -52.457835960072
|-1.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ultracapital yETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
-1.93%
--
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