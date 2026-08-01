Сьогоднішня ціна Ultiverse

Поточна ціна Ultiverse (ULTI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ULTI до USD становить $ 0 за ULTI.

Ultiverse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 94 600, з циркуляційною пропозицією у 6,93B ULTI. Протягом останніх 24 годин ULTI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,158629, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ULTI змінився на +0,02% за останню годину та на +13,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ultiverse (ULTI)

Ринкова капіталізація $ 94,60K$ 94,60K $ 94,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 94,60K$ 94,60K $ 94,60K Циркуляційне постачання 6,93B 6,93B 6,93B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ultiverse — $ 94,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ULTI — 6,93B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 94,60K.