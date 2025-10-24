Інформація щодо ціни ULTIMO (ULTIMO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -7,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,98%

Актуальна ціна ULTIMO (ULTIMO) становить --. За останні 24 години ULTIMO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ULTIMO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ULTIMO змінився на -- за останню годину, -7,54% за 24 години та на -27,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ULTIMO (ULTIMO)

Ринкова капіталізація $ 46,95K$ 46,95K $ 46,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,95K$ 46,95K $ 46,95K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 902 978,545812 999 902 978,545812 999 902 978,545812

Поточна ринкова капіталізація ULTIMO — $ 46,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ULTIMO — 999,90M, зі загальною пропозицією 999902978.545812. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,95K.