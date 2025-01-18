Ціна Ultimate Frog Racing (UFR)
Поточна ціна Ultimate Frog Racing (UFR) сьогодні становить 0.00212219 USD з ринковою капіталізацією $ 2.10M USD. Ціна UFR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ultimate Frog Racing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 384.43K USD
- зміна ціни Ultimate Frog Racing протягом дня — -8.29%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
Отримуйте оновлення цін UFR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UFR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ultimate Frog Racing до USD становила $ -0.00019187347779783.
За останні 30 днів зміна ціни Ultimate Frog Racing до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ultimate Frog Racing до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ultimate Frog Racing до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00019187347779783
|-8.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ultimate Frog Racing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-8.29%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UFR до AUD
A$0.0034167259
|1 UFR до GBP
￡0.0017401958
|1 UFR до EUR
€0.0020585243
|1 UFR до USD
$0.00212219
|1 UFR до MYR
RM0.009549855
|1 UFR до TRY
₺0.0751891917
|1 UFR до JPY
¥0.3316346313
|1 UFR до RUB
₽0.2175032531
|1 UFR до INR
₹0.1837392102
|1 UFR до IDR
Rp34.7899944336
|1 UFR до PHP
₱0.1242542245
|1 UFR до EGP
￡E.0.106958376
|1 UFR до BRL
R$0.012945359
|1 UFR до CAD
C$0.0030559536
|1 UFR до BDT
৳0.257846085
|1 UFR до NGN
₦3.3055868097
|1 UFR до UAH
₴0.0893654209
|1 UFR до VES
Bs0.11459826
|1 UFR до PKR
Rs0.5916241282
|1 UFR до KZT
₸1.1264160082
|1 UFR до THB
฿0.0729821141
|1 UFR до TWD
NT$0.0697988291
|1 UFR до CHF
Fr0.0019311929
|1 UFR до HKD
HK$0.0165106382
|1 UFR до MAD
.د.م0.0213067876