Сьогоднішня ціна Ultimate Frog Racing (UFR)

Поточна ціна Ultimate Frog Racing (UFR) сьогодні становить 0.00212219 USD з ринковою капіталізацією $ 2.10M USD. Ціна UFR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ultimate Frog Racing:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 384.43K USD

- зміна ціни Ultimate Frog Racing протягом дня — -8.29%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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