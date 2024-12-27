Сьогоднішня ціна Ulord (UT)

Поточна ціна Ulord (UT) сьогодні становить 0.00126948 USD з ринковою капіталізацією $ 189.73K USD. Ціна UT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ulord:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10 USD

- зміна ціни Ulord протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 149.45M USD

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