Ціна UK Real Estate (UKRE)
Поточна ціна UK Real Estate (UKRE) сьогодні становить 98.58 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UKRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UK Real Estate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.06 USD
- зміна ціни UK Real Estate протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UK Real Estate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UK Real Estate до USD становила $ +326.2693979280.
За останні 60 днів зміна ціни UK Real Estate до USD становила $ +51.7886974020.
За останні 90 днів зміна ціни UK Real Estate до USD становила $ -2.74273226247366.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +326.2693979280
|+330.97%
|60 днів
|$ +51.7886974020
|+52.53%
|90 днів
|$ -2.74273226247366
|-2.70%
Останній аналіз цін UK Real Estate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.37%
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