Ціна Uhosu (UHOSU)
Поточна ціна Uhosu (UHOSU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.53K USD. Ціна UHOSU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Uhosu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 331.84 USD
- зміна ціни Uhosu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Uhosu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Uhosu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Uhosu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Uhosu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-27.39%
|60 днів
|$ 0
|-55.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Uhosu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First $UHOSU on ethereum - The real Doge’s father. A new frontier in the Dogeverse. Our goal is to revive the UHOSU token through a community-led takeover after the original developer stepped away. As a meme coin, it doesn’t have a specific utility, but we’re not focused on short-term price movements. Instead, we want to foster a strong community by organizing fun events and participating in charity initiatives, creating a culture that everyone can enjoy and be proud of
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