Токеноміка Ugly Dog (UGLYDOG) Дізнайтеся ключову інформацію про Ugly Dog (UGLYDOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ugly Dog (UGLYDOG) Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations. Офіційний вебсайт: https://uglydog.meme Whitepaper: https://uglydog.at/wp-content/uploads/2024/10/whitepaperUGLYDOGTOKEN.pdf Купити UGLYDOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ugly Dog (UGLYDOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ugly Dog (UGLYDOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 361,60K $ 361,60K $ 361,60K Загальна пропозиція: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Циркуляційна пропозиція: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 361,60K $ 361,60K $ 361,60K Історичний максимум: $ 0,00370586 $ 0,00370586 $ 0,00370586 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00036212 $ 0,00036212 $ 0,00036212 Дізнайтеся більше про ціну Ugly Dog (UGLYDOG)

Токеноміка Ugly Dog (UGLYDOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ugly Dog (UGLYDOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UGLYDOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UGLYDOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UGLYDOG, досліджуйте ціну токена UGLYDOG в реальному часі!

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