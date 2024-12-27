Сьогоднішня ціна Ugly Dog (UGLYDOG)

Поточна ціна Ugly Dog (UGLYDOG) сьогодні становить 0.00157088 USD з ринковою капіталізацією $ 1.58M USD. Ціна UGLYDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ugly Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.17K USD

- зміна ціни Ugly Dog протягом дня — -12.21%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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