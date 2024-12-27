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Ціна Ugly Dog (UGLYDOG)

USD

Графік ціни Ugly Dog (UGLYDOG) в реальному часі

$0.00157088
$0.00157088$0.00157088
-12.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Ugly Dog (UGLYDOG)

Поточна ціна Ugly Dog (UGLYDOG) сьогодні становить 0.00157088 USD з ринковою капіталізацією $ 1.58M USD. Ціна UGLYDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ugly Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.17K USD
- зміна ціни Ugly Dog протягом дня — -12.21%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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Цінові показники Ugly Dog (UGLYDOG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ugly Dog до USD становила $ -0.000218626789827981.
За останні 30 днів зміна ціни Ugly Dog до USD становила $ +0.0023173240.
За останні 60 днів зміна ціни Ugly Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ugly Dog до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000218626789827981-12.21%
30 днів$ +0.0023173240+147.52%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Ugly Dog (UGLYDOG)

Останній аналіз цін Ugly Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00156937
$ 0.00156937$ 0.00156937

$ 0.00180658
$ 0.00180658$ 0.00180658

$ 0.00370586
$ 0.00370586$ 0.00370586

-0.52%

-12.21%

-21.37%

Ринкова інформація Ugly Dog (UGLYDOG)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 122.17K
$ 122.17K$ 122.17K

999.93M
999.93M 999.93M

Що таке Ugly Dog ( UGLYDOG)

Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.

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Ресурс Ugly Dog (UGLYDOG)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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1 UGLYDOG до GBP
0.0012409952
1 UGLYDOG до EUR
0.001492336
1 UGLYDOG до USD
$0.00157088
1 UGLYDOG до MYR
RM0.0070218336
1 UGLYDOG до TRY
0.0553263936
1 UGLYDOG до JPY
¥0.2478377376
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1 UGLYDOG до CAD
C$0.0022620672
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0.1877672864
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