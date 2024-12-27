Ціна Ugly Dog (UGLYDOG)
Поточна ціна Ugly Dog (UGLYDOG) сьогодні становить 0.00157088 USD з ринковою капіталізацією $ 1.58M USD. Ціна UGLYDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ugly Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.17K USD
- зміна ціни Ugly Dog протягом дня — -12.21%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ugly Dog до USD становила $ -0.000218626789827981.
За останні 30 днів зміна ціни Ugly Dog до USD становила $ +0.0023173240.
За останні 60 днів зміна ціни Ugly Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ugly Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000218626789827981
|-12.21%
|30 днів
|$ +0.0023173240
|+147.52%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ugly Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
-12.21%
-21.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.
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