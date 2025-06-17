Сьогоднішня ціна ufunapp (UFUN)

Поточна ціна ufunapp (UFUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 225,03K USD. Ціна UFUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ufunapp:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ufunapp протягом дня — +27,11%

- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD

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