Ціна ufunapp (UFUN)
Поточна ціна ufunapp (UFUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 225,03K USD. Ціна UFUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ufunapp:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ufunapp протягом дня — +27,11%
- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ufunapp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ufunapp до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ufunapp до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ufunapp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+27,11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ufunapp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,26%
+27,11%
-8,52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support.
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