Ціна UFORIKA (FORA)
Поточна ціна UFORIKA (FORA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.94K USD. Ціна FORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UFORIKA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.44K USD
- зміна ціни UFORIKA протягом дня — -20.95%
- циркуляційна пропозиція – 877.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UFORIKA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UFORIKA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UFORIKA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UFORIKA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-20.95%
|30 днів
|$ 0
|-51.76%
|60 днів
|$ 0
|-49.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UFORIKA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-20.95%
-38.92%
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