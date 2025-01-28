Сьогоднішня ціна UFORIKA (FORA)

Поточна ціна UFORIKA (FORA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.94K USD. Ціна FORA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UFORIKA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.44K USD

- зміна ціни UFORIKA протягом дня — -20.95%

- циркуляційна пропозиція – 877.02M USD

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