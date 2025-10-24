Інформація щодо ціни UFOPEPE (UFO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00129662$ 0,00129662 $ 0,00129662 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,04% Зміна ціни (1 дн.) -1,92% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,60%

Актуальна ціна UFOPEPE (UFO) становить --. За останні 24 години UFO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UFO становить $ 0,00129662, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UFO змінився на +0,04% за останню годину, -1,92% за 24 години та на +1,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UFOPEPE (UFO)

Ринкова капіталізація $ 36,20K$ 36,20K $ 36,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,20K$ 36,20K $ 36,20K Циркуляційне постачання 991,20M 991,20M 991,20M Загальна пропозиція 991 203 827,671053 991 203 827,671053 991 203 827,671053

Поточна ринкова капіталізація UFOPEPE — $ 36,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UFO — 991,20M, зі загальною пропозицією 991203827.671053. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,20K.